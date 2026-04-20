Fùtbol: Liga Regional del Sur: 7 Fecha del Torneo Apertura.
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 3 NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 1
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 1 SPORTIVO ISLA VERDE 3
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO vs. JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO Postergado se reubicarìa el mièrcoles por la noche
UNIÒN SOCIAL DE CRUZ ALTA 1 MITRE DE GENERAL BALDISSERA 1
RIVER PLATE DE INRIVILLE 2 SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 0
Posiciones: SPORTIVO ISLA VERDE 16 Puntos, JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 11, CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 10, RIVER PLATE DE INRIVILLE 10, SPORTING DE CORRAL DE BUSTOS 10, DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 8, SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 8, NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 7, UNIÒN SOCIAL DE CRUZ ALTA 6, A. M. C. A. GUATIMOZÌN 4, MITRE DE GENERAL BALDISSERA 4.