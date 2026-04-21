5 Fecha del Fùtbol Senior de la Liga Bellvillense en la cancha del Centro Deportivo Roca en la Zona Tres.

LEONES 3 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 0

Arbitro: Diego Gastaldi

Goles de Aldo Guzmàn, Alexis Pellegrino y Martìn Luque para el triguero.

CENTRO DEPORTIVO ROCA 1 PROGRESO DE NOETINGER 2

Arbitro: Elias Fornero.

Goles de Arnaldo Becerra(2) para Progreso-Miguel Angel Daniele para Roca.

ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ 1 VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÀREZ 1

Arbitro: Diego Gastaldi.

Goles de Franco Besso para Argentino-Wàlter Gorosito para la Villa Argentina.

7 Fecha de la Zona Uno: en la cancha de Sportivo Uniòn de Ordoñez.

SPORTIVO UNIÒN DE ORDOÑEZ 4 SAN MARTÌN DE MONTE BUEY 2

Arbitro: Mauro Mansilla.

Goles Wàlter Herrera(2), Carlos Novara y Juliàn Sappia para Sportivo Uniòn de Ordoñez-Marcos Tabasso y Vìctor Hugo Valdez para San Martìn de Monte Buey.

MATIENZO DE MONTE BUEY 0 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 5

Arbitro: Omar Arrieta.

Goles de Juan Loyola, Luciano Fantino, Matìas Rodrìguez, Juan Manna y Juan Cruz Aguilar para Complejo.

DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 2 FIRPO DE SAN MARCOS SUD 0

Arbitro: Emiliano Peralta.

Goles de Jonathan Pirchio y Roberto Rìos para Def. de Juventud.

Por la 4 Fecha de la Zona Dos.

RIVER PLATE DE BELL VILLE 3 TALLERES DE BALLESTEROS 2

Arbitro: Federico Barroso.

Goles de Cristiàn Ullua(3) para River Plate de Bell Ville-Wilson Acuña y Hernàn Omar Barrionuevo para Talleres de Ballesteros.

Expulsado: Alexis Bottasso de River Plate de Bell Ville.

DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÌN 2 TALLERES DE BELL VILLE 8

Goles de Ramiro Martìnez, Jorge Taddei, Carlos Laffatigue, Juan Pablo Romero, Cèsar Basualdo(2), Lucas Rodrìguez y Ricardo Rodrìguez para Talleres de Bell Ville-Alejandro Gabioud(2) para Defensores de San Antonio de Litìn.

Arbitro: Franco Amaya.

Expulsado: Nèstor Bertello de Defensores de San Antonio de Litìn.

HURACÀN DE MORRISON 0 ARGENTINO DE BELL VILLE 2

Arbitro: Nolberto Peralta.

Goles de Marcelo Giordano y Lisandro Supertino para Argentino de Bell Ville.

La tabla de posiciones es la siguiente:

Zona Uno: SPORTIVO UNIÒN DE ORDOÑEZ 14 Puntos, DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 9, COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 8, SAN MARTÌN DE MONTE BUEY 8, MATIENZO DE MONTE BUEY 5, y FIRPO DE SAN MARCOS SUD 3.

Zona Dos: ARGENTINO DE BELL VILLE 12 Puntos, TALLERES DE BELL VILLE 7, RIVER PLATE DE BELL VILLE 7, DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÌN 4, TALLERES DE BALLESTEROS 2 y HURACÀN DE MORRISON 1.

Zona Tres: LEONES 12 Puntos, VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÀREZ 8, PROGRESO DE NOETINGER 7, SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 5, ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ 4, CENTRO DEPORTIVO ROCA 3.