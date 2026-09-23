Mercado Agro Ganadero de Cañuelas:
Entrada: 4717 Cabezas
Novillos Especiales Joven Más de 430 kilos 3400,00 4700,00
Novillitos Especiales Hasta 390 kilos 4300,00 5000,00
Vaquillonas Especiales Hasta 390 kilos 2900,00 5100,00
Vacas Especiales Joven Hasta 430 kilos 2800,00 3900,00
Vacas de Conserva Buena 2400,00 2900,00
Toros Especiales 2000,00 4050,00
Categoría Macho Entero Joven Especial Hasta 430 kilos 4400,00 4800,00
Mercado de Hacienda de Rosario:
Entrada: 322 Cabezas
Novillos Livianos 4170,00
Novillitos Livianos 4020,00 4450,00
Vacas Buenas 3000,00 3300,00
Vacas de Conserva 2000,00 2600,00
Toros Buenos 3340,00 3480,00
Categoria Macho Entero Joven Sin Operaciones