Rugby del Club Atlètico Municipal:
Agenda del fin de semana.
Sàbado 18: Primera.
vs. Sportivo Rivadavia(recuperò Fecha 1).
16:00 horas.
Lugar: San Genaro, Santa Fe.
Domingo 19: M 17:
vs. Universitario de Rosario
11:30 horas.
Lugar: Rosario.
Rugby: Encuentro en el Club.
El sàbado compartimos una hermosa jornada de rugby con infantiles y juveniles.
Recibimos a nuestros amigos de Los Cuervos Rugby de Bell Ville y disfrutamos de un gran dìa de juego y compañerismo.
Gracias por la visita.
Hockey: Fecha 6 en Casa.
Este finde, la Lìnea C vuelve a jugar en el Club.
Sàbado 18 de Abril.
vs. Jockey Club «D».
Lugar: CAM.
Horarios:
Sub 12: 09:00 horas.
Sub 14: 10:30 horas.
Sub 16: 12:00 horas.
Sub 19: 13:30 horas.
Reserva: 15:00 horas.
Primera: 16:30 horas.