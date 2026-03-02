La temperatura mínima de ayer en Marcos Juárez domingo 01 de Marzo fue de 15,4º C y la temperatura máxima de la jornada fue de 31,0º C, según datos del Aeródromo.
La lluvia del Aeródromo fue de 3 milímetros.
