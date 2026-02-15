¡ Llega el Carnaval a Marcos Juárez !.
Preparaté para una noche llena de color, brillo y mucho ritmo. Este domingo 22 de Febrero, el Anfiteatro Municipal se viste de Fiesta para celebrar el carnaval 2026.
¿ Qué vas a encontrar ?.
La magia de la comparsa ARA NARÚ SAN FRANCISCO.
El ritmo de Batucada LENORA y TALENTO DE BARRIO.
El show en vivo de CANDELARIA TISERA.
Además: Peloteros para los chicos, Feria de Microemprendedores y un buffet completísimo.
Domingo 22 de Febrero:
20:00 horas Anfiteatro Municipal.
Entrada Libre y Gratuita.