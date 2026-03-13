En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el Ingeniero Mauricio Lattanzi analizó el estado actual de los cultivos en la región y explicó que las últimas lluvias permitieron mejorar la situación hídrica, especialmente en los cultivos de segunda, que venían siendo los más afectados por el déficit de agua.

Según indicó, estas precipitaciones ayudaron a recomponer el perfil del suelo y sostener el desarrollo de los lotes.

En ese sentido, Lattanzi señaló que tanto la soja como el maíz de segunda se encuentran atravesando el período de llenado de grano. Si bien aclaró que las pérdidas generadas por la falta de agua no pueden recuperarse, remarcó que las lluvias recientes lograron frenar el deterioro y evitar que la situación de los cultivos continúe empeorando.

Respecto a los resultados que podría dejar la campaña, el ingeniero explicó que los rendimientos dependerán de la calidad de cada lote y de las condiciones particulares de cada campo. Sin embargo, destacó que la recuperación del perfil hídrico permitirá completar el llenado de grano y sostener una cosecha aceptable.

En cuanto a los cultivos de primera, Lattanzi indicó que la cosecha de maíz presenta un importante avance en la zona. Estimó que cerca del 70% del área ya fue recolectada, con rendimientos muy variables que van desde los 7.000 u 8.000 kilos por hectárea hasta lotes que superan las 12 toneladas.

Por el lado de la soja de primera, comentó que aún no se registran cosechas generalizadas, aunque anticipó que durante la próxima semana podrían comenzar a levantarse algunos lotes tempranos. También mencionó que el girasol mostró resultados dispares, con rindes en la región que oscilaron entre los 18 y 25 quintales por hectárea.

Con nuevas lluvias en los próximos días, los cultivos de segunda podrían completar su ciclo sin mayores complicaciones.