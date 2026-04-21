Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 20 04 2026

Trigo: 264330 Pesos por tonelada

Maìz: 253480

Sorgo: 257545

Girasol: Sin Cotizar

Soja: 430000

Precios en el Disponible 20 04 2026

Trigo: U$s 195 por el disponible. Este mismo valor abierto para el tramo contractual. Mayo U$s 200, Junio U$s 205 y Julio U$s 210. Para las posiciones Diciembre y Enero U$s 215.

Maìz: El tramo disponible U$s 187.La entrega contractual U$s 185. Descarga Full Mayo U$s 187. Junio U$s 185, Julio U$s 182 y Agosto U$s 181. Para entrega en Septiembre y Octubre en U$s 182 y U$s 183 respectivamente. Para descargar en Diciembre y Enero U$s 190.

Sorgo: U$s 190 para el tramo disponible. Para las posiciones Mayo y Junio U$s 197. Julio y Agosto U$s 190.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Girasol: La propuesta fue de U$s 390 con entrega contractual, al tiempo que se sostuvieron los U$s 400 para el mismo tramo, aunque bajo condiciòn alto oleico. La posiciòn Full Mayo U$s 390.

Soja: $ 430000 pesos por tonelada para las fijaciones de mercaderìa.