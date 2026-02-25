Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 25 02 2026

Trigo: 249500 Pesos por tonelada

Maíz: 250300

Sorgo: 240000

Girasol: 521170

Soja: 455000

Precios en el Disponible 25 02 2026

Trigo: La descarga disponible y contractual se mantuvieron en valores de U$s 180 y U$s 182. Abril U$s 188 y Mayo U$s 190.

Se observan en el registro SIO-Granos negocios puntuales concertados en torno a U$s 200 para la descarga en Diciembre.

Maíz: La oferta abierta U$s 178. No obstante, se observan operaciones en valores de U$s 180 para este tramo.

Marzo U$s 178. La tira comprendida entre Abril y Junio U$s 180.

Julio U$s 180 y Agosto U$s 173.

Sorgo: La propuesta U$s 185 para la entrega en Marzo y U$s 190 para la descarga comprendida entre Abril y Julio.

Girasol: La entrega disponible y contractual U$s 380, mismo valor ofrecido para Marzo y Abril. La posición Mayo U$s 385. Con los tramos Junio y Julio U$s 390.

Soja: Los negocios se realizaron en torno a $ 460000 pesos por tonelada, valor abierto que se ofreció para la entrega hasta el 15 de Marzo.

En moneda extranjera, se ofrecieron distintos niveles de precios según el plazo de entrega: U$s 331 con descarga hasta el 15 de Marzo, U$s 325 hasta el 22 de Marzo y U$s 320 hasta el 31 de Marzo.

Las fijaciones también ascendieron hasta $ 460000 pesos por tonelada. La entrega en Abril U$s 315.