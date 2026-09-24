Vòley del Club Argentino:

Nuestra jugadora de vòley Giulia Liotta formò parte la semana pasada de una instancia de entrenamiento y seguimiento organizada por el Club Boca Juniors, junto a jugadoras de distintos puntos de la Argentina.

Esta participaciòn se enmarca en un proceso de captaciòn, observaciòn y seguimiento que la instituciòn realiza con jòvenes jugadoras que se encuentran en desarrollo.

Durante la semana, Giula pudo compartir entrenamientos y a actividades con el equipo de trabajo de @BOCAVOLEY, en una instancia que podrìa repetirse màs adelante con nuevas jornadas de entrenamiento y observaciòn.

Ademàs, este proceso permite fortalecer el vìnculo y el intercambio entre los cuerpos tècnicos de Boca Juniors y Club Argentino, compartiendo informaciòn y acompañando de manera conjunta el desarrollo de la jugadora.

Para nosotros, es una enorme satisfacciòn que Giula estè en la carpeta y bajo seguimiento de una instituciòn como Boca Juniors y que pueda seguir sumando herramientas para su crecimiento deportivo. Hoy es Giulia. Mañana, quizàs, sean màs jugadoras de nuestro vòley las que puedan vivir oportunidades como esta.

Seguimos acompañando y trabajando por el crecimiento de nuestras jugadoras.