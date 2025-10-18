Por la 15 Fecha del Torneo Clausura de la Asociación Cañadense de Básquet, en el Gimnasio Aroon Gerchunoff, Argentino de Marcos Juárez cayó ante Sport Club Cañadense de Cañada de Gómez por 55 a 63.

Los jueces fueron: Hernán Perez y Nahuel Marín.

Por Argentino de Marcos Juárez: Francisco Galván -, Emiliano Carpinetti 13, Joaquín Solsona -, Santiago De María -, Enzo Sarasola 17, Pablo Andrés Renzi 11, Luca Feresín 2, Diego Mancinelli -, Agustín Santana -, Federico Rosso – y Ignacio Zaffetti 12.

D. T: Miguel Bustos.

Por Sport Club de Cañada de Gómez: Tomás Salles -, Gabriel Delbon 13, Francisco Aguilar -. Benjamín Marín -, Bautista Marín -, Valentino Palazessi 6, Lucas Salles -, Galo Marín 8, Matías Bonavía 12, Matías Lucero 17, José Macchi – y Alexis Mato 7.

D. T: Mariano Aguilar.

1 Cuarto: 17-19 2 Cuarto: 35-30(18-11) 3 Cuarto: 44-44(9-14) y 4 Cuarto: 55-63(11-19).