Bochas de San Martín:

¡ Gran Actuación Albiceleste en Monte Buey !.

Los representantes de San Martín tuvieron una destacada participación en el Torneo Individual y Parejas, organizado por el Club Matienzo de Monte Buey, por la Asociación Marcos Juárez.

En Segunda Individual, nuestros jugadores se subieron al Podio.

JULIO PEÑA DUARTE SUBCAMPEÓN.

SANTIAGO PANDIANI TERCER PUESTO.

Un gran desempeño de ambos representantes, que dejaron bien alto los colores de nuestra institución.

El certamen contó con un total de 62 equipos inscriptos en las distintas categorías.

¡ Felicitaciones, Julio y Santiago !.