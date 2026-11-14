Club Argentino:

Los Profesores Miguel Bosio y Oscar Feglia ya integran el equipo de Gestión Deportiva del Club Argentino, desde donde trabajarán en la Planificación, organización y desarrollo de las distintas actividades deportivas de la institución.

El desafío es que los chicos que hoy comienzan y estén dentro de la institución encuentren siempre un espacio para continuar practicando deporte en el club.

Una mirada integral que busca ampliar las oportunidades, fortalecer la organización y hacer del deporte una experiencia para toda la vida.