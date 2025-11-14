Durante las últimas horas, la Municipalidad de Marcos Juárez dio a conocer la novedad que, el día de ayer, comenzaron las obras de restauración en el frente del Museo Ciudad de Marcos Juárez.

Este proyecto estaba pactado para empezarse en estos días y, según lo explicado por parte del municipio, trabajaron en conjunto con la Comisión Directiva del Museo, además del gobierno provincial, para conseguir los fondos necesarios.

La restauración se llevará a cabo durante las próximas semanas, pero el museo estará abierto de todas formas, con su nueva muestra ‘Mi Ciudad en el Tiempo’.