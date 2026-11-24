El Club Argentino cerró el Año con su Gala de exhibición de Patinaje Artístico.

En el mediodía del domingo se llevó a cabo la Gala de exhibición de fin de año de la Escuela de Patinaje Artístico del Club Argentino, bajo la temática «Universo sobre Ruedas».

La jornada contó con la participación de todas las alumnas de la escuela, quienes compartieron con familiares y público presente una muestra de todo el trabajo realizado durante el transcurso del año.

A través de presentaciones grupales y demostraciones individuales, cada Patinadora tuvo la oportunidad de mostrar su proceso, sus progresos, los aprendizajes adquiridos y los desafíos que fue superando a lo largo de esta temporada.

Fue un encuentro lleno de alegría y emociones, en el que se puso en valor no solo la aprendido sobre ruedas, sino también el esfuerzo, la constancia, el compromiso y el crecimiento de cada una.

Las Profesoras Belén y Yamila Nocelli agradecen especialmente a las familias por el acompañamiento y la confianza durante todo el año, a las Subcomisiones por su colaboración y trabajo, y al Club Argentino por brindar el espacio y acompañar el desarrollo de la disciplina.

Desde el Club Argentino felicitamos a todas las Patinadoras por el hermoso año compartido, y especialmente a las Profesoras Belén y Yamila Nocelli, a las familias y a la Subcomisión de Patín por el compromiso, la dedicación y el enorme esfuerzo realizado durante toda la temporada.

¡ Gracias por hacer posible que esta disciplina siga creciendo y por acompañar cada paso de nuestras Patinadoras !.