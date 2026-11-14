Fútbol Liga Bellvillense.
Primera División:
Horarios: 15:00 horas Cuarta División.
17:00 horas Primera División.
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. RIVER PLATE DE BELL VILLE
Este domingo trasmitimos por la Red Panorama 101.3 desde las 16:15 horas con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios Víctor Hugo Alarcón, Móvil Facundo Blardone, Locución Comercial Víctor Hugo Ainardi, Operador Bernardo Barovero Central Informativa Marcelo Macerata
Ida: River Plate de Bell Ville 1 a 0.
BELL DE BELL VILLE vs. SAN CARLOS DE NOETINGER
Ida: Bell de Bell Ville 2 a 1.
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY vs. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE
Ida: Complejo Deportivo de Justiniano Posse 3 a 2.
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD vs. MATIENZO DE MONTE BUEY
Ida: 0 a 0.
Cuarta División:
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. RIVER PLATE DE BELL VILLE
Ida: River Plate de Bell Ville 1 a 0.
BELL DE BELL VILLE vs. ARGENTINO DE BELL VILLE
Ida: Bell de Bell Ville 2 a 0.
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY vs. SARMIENTO DE LEONES
Ida: Sarmiento 2 a 1.
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN vs. MATIENZO DE MONTE BUEY
Ida: Matienzo 2 a 0.
Categoría B: Semifinales Partidos de Ida.
Primera División:
TALLERES DE BELL VILLE vs. PROGRESO DE NOETINGER
LEONES vs. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
Cuarta División:
TALLERES DE BALLESTEROS vs. UNIÓN DE MORRISON
CENTRAL DE BELL VILLE vs. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE