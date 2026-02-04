Se juega la 4 Fecha del Torneo Provincial de Clubes de Fútbol.
Zona Uno: Subzona A:
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE VILLA MARÍA vs. ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS
Interzonal A y B:
SPORTIVO SACANTA vs. PROGRESO DE NOETINGER
Zona Tres:
LAMBERT DE MONTE MAÍZ vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
Tomamos los relatos de Radio Encuentro de Monte Maíz.
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO vs. INDEPENDIENTE DE PASCANAS
Zona Cuatro:
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE vs. SARMIENTO DE ALEJO LEDESMA
CANALENSE DE CANALS vs. MATIENZO DE MONTE BUEY