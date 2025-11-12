En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el nuevo Coordinador del Área de Tránsito Municipal, Horacio Belli, confirmó que volverá a ocupar el cargo tras casi una década fuera del sector.

Belli explicó que anteriormente se desempeñó en otras áreas municipales y que fue convocado nuevamente por la intendenta Sara Majorel y por Ariel Mosconi, con quienes ya mantuvo reuniones para definir los lineamientos de trabajo.

También reconoció que el área de Tránsito “no es fácil” y la calificó como una de las más complejas dentro del municipio, por la responsabilidad que implica. Expresó que asumirá con compromiso y diálogo, destacando el trabajo de los inspectores que hoy integran el equipo. “El inspector tiene que caminar la calle, hablar con la gente y actuar cuando sea necesario”, señaló.

El funcionario adelantó que su intención es fortalecer la presencia de los agentes en distintos puntos de la ciudad y mejorar la coordinación de las tareas diarias. “Tengo ideas para modificar algunas cosas, siempre para mejor. Me gusta trabajar cerca de la gente y con un buen diálogo”, sostuvo Belli, quien espera ser notificado en los próximos días sobre la fecha exacta en la que asumirá formalmente el cargo.

Por otra parte, se refirió a un problema de tránsito en la zona de la empresa Shell, ubicada sobre la autopista, donde empleados deben cruzar la vía en condiciones riesgosas. Belli explicó que, si bien aún no está en funciones, está al tanto de la situación y que el municipio evaluará posibles soluciones para garantizar un acceso más seguro para los trabajadores.