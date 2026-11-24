La lluvia en Marcos Juárez ayer lunes 23 de Noviembre fue la siguiente:
Inta: 7,8 milímetros.
Barrio María Dellarossa: 6 milímetros.
Aguatometros Barrio Tribunales: 14 milímetros.
General Baldissera: 7 milímetros.
Camilo Aldao: 5 milímetros.
Corral de Bustos: 2 milímetros.
Wenceslao Escalante: 7 milímetros.
Isla Verde: 4 milímetros.
Cañada de Gómez: 5 milímetros.
Las lluvias acumuladas durante el fin de semana según los registros de las Plantas de la Cooperativa General Paz:
Marcos Juárez: 18 milímetros.
General Roca: 12 milímetros.
Noetinger: 16 milímetros.
Inriville: 21 milímetros.
Los Surgentes: 18 milímetros.