Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 12 11 2026.

Trigo: 299500 Pesos por tonelada

Maíz: 275000

Sorgo: Estimativo 276300

Girasol: Estimativo 760000

Soja: 545000

Precios en el Disponible 12 11 2026.

Trigo: U$s 190, aunque limitada a trigo bajo condiciòn càmara y con entrega a partir del 16 del corriente mes.

Diciembre U$s 190, Enero 2027 U$s 200 y las posiciones de Febrero y Marzo 2027 U$s 205.

El trigo con proteìna mìnima del 11 % U$s 210 para la entrega disponible y Full Noviembre. Con un mìnimo de 10,5 % de proteìna U$s 205.

Maìz: Por el disponible U$s 175, mientras que la posiciòn contractual U$s 180. Diciembre U$s 182. Se registraron ofertas en moneda local para las entregas entre Diciembre y Enero $ 285000 pesos por tonelada. Enero y Febrero 2027 U$s 185. Las posiciones de Marzo a Mayo 2027 U$s 181, Junio 2027 U$s 180 y Julio 2027 U$s 178.

Sorgo: U$s 175 para la entrega comprendida entre Marzo y Mayo del pròximo año.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Girasol: Para la entrega del 15 de Diciembre al 15 de Enero U$s 440, mismo valor propuesto para la tira comprendida entre Diciembre y Mayo.

Soja: La entrega disponible como para las fijaciones y las posiciones correspondientes a Noviembre y Diciembre $ 540000 pesos por tonelada. Cabe señalar que estas dos ùltimas posiciones se mantuvieron limitadas a mercaderìa bajo condiciòn EPA/EUDR.

En la Pàgina oficial SIO-Granos, se observan negocios puntuales en torno a $ 545000 pesos por tonelada por mercaderìa con entrega contractual.