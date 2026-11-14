Necrològicas:

En Marcos Juàrez:

Falleciò: MARÌA ESTER ALARCON(DOÑA KIKA).

Deceso: 13-11-2026.

Edad: 84 Años.

Sus restos seràn sepultados el dìa 14 de Noviembre del 2026 a las 10:00 horas.

Cementerio San Roque.

Sala velatoria San Martìn 1460.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÀREZ.

En Leones:

Falleciò: ELVA MATAVOS VDA. DE PAGANI.

Edad: 90 Años.

Sus restos seràn cremados este sàbado 14 a las 11:00 horas. Previo responso en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.

Sala velatoria Nª 1 Velatorio a partir de las 07:30 horas.

Se ruega no enviar Flores.

Realizar donaciones a entidades de bien pùblico.

Servicio: COSPUL.