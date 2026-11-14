Necrològicas:
En Marcos Juàrez:
Falleciò: MARÌA ESTER ALARCON(DOÑA KIKA).
Deceso: 13-11-2026.
Edad: 84 Años.
Sus restos seràn sepultados el dìa 14 de Noviembre del 2026 a las 10:00 horas.
Cementerio San Roque.
Sala velatoria San Martìn 1460.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÀREZ.
En Leones:
Falleciò: ELVA MATAVOS VDA. DE PAGANI.
Edad: 90 Años.
Sus restos seràn cremados este sàbado 14 a las 11:00 horas. Previo responso en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.
Sala velatoria Nª 1 Velatorio a partir de las 07:30 horas.
Se ruega no enviar Flores.
Realizar donaciones a entidades de bien pùblico.
Servicio: COSPUL.