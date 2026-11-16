Necrològicas:

En Las Parejas:

Falleciò: OSCAR LACUADRA.

Deceso: 14-11-2026.

Edad: 70 Años.

Sepelio: el dìa 15 de Noviembre del 2026 a las 08:30 horas.

No se realizarà velatorio.

Cementerio Local.

Sala velatoria calle 14 Nª 1245.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI LAS PAREJAS.

En Noetinger:

Falleciò: DONIA MARÌA TEODORI(ANTONIA).

Deceso: 14-11-2026.

Edad: 87 Años.

Sus restos seràn sepultados el dìa domingo 15 a las 11:00 horas.

Cementerio Local.

Sala velatoria Tomàs Araus 183.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI NOETINGER.