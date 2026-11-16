Necrològicas:
En Las Parejas:
Falleciò: OSCAR LACUADRA.
Deceso: 14-11-2026.
Edad: 70 Años.
Sepelio: el dìa 15 de Noviembre del 2026 a las 08:30 horas.
No se realizarà velatorio.
Cementerio Local.
Sala velatoria calle 14 Nª 1245.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI LAS PAREJAS.
En Noetinger:
Falleciò: DONIA MARÌA TEODORI(ANTONIA).
Deceso: 14-11-2026.
Edad: 87 Años.
Sus restos seràn sepultados el dìa domingo 15 a las 11:00 horas.
Cementerio Local.
Sala velatoria Tomàs Araus 183.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI NOETINGER.