Agenda Albiceleste del Club San Martìn:
Actividad para el fin de semana.
Bàsquet Femenino:
TENIS CLUB CORREA vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
Viernes 30 de Octubre.
Cancha de Tenis Correa.
U 13: 18:30 horas.
Fùtbol Femenino: Cuartos de Final.
SPORTIVO UNIÒN DE ORDOÑEZ vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
Viernes 30 de Octubre.
Cancha: Sportivo Uniòn de Ordoñez.
Hora: 22:00.
Bàsquet Femenino:
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. CAMPAÑA DE CARCARAÑA
Sàbado 31 de Octubre.
Estadio: Leonardo Gutièrrez.
U 13: 13:30 horas.
U 15: 15:00 horas.
U 17: 16:30 horas.
Fùtbol Infantil: Fecha 12.
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. LEONES
Cancha Rodolfo Depetris.
A partir de las 12:00 horas.
Bàsquet: Sùper Mini:
Sàbado 31 de Octubre.
09:30 horas SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. DEPORTIVO NORTE DE ARMSTRONG
11:30 horas SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. SARMIENTO DE CAÑADA DE GÒMEZ
15:00 horas SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ
Estadio: Leonardo Gutièrrez.
09:30 horas ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ vs. SARMIENTO DE CAÑADA DE GÒMEZ
11:30 horas ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ vs. DEPORTIVO NORTE DE ARMSTRONG
15:00 horas SARMIENTO DE CAÑADA DE GÒMEZ vs. DEPORTIVO NORTE DE ARMSTRONG
Cancha de Argentino de Marcos Juàrez.
Tenis:
¡ Torneo Dobles Mixto Adultos !.
Sàbado 31 de Octubre y Domingo 01 de Noviembre.
Cancha de San Martìn.
Bochas: Torneo Individual de Bochas.
1, 2, 3 Categorìa.
A simple eliminaciòn.
Domingo 01 de Noviembre.
A partir de las 08:15 horas.
Inscripciòn: $ 20000.
Àngel 3472 467247.
Escala de Premios.
1 er Premio $ 200000.
2 do Premio $ 120000.
Ganador 3 Partidos $ 40000.
Ganador 4 Puntos $ 64000.
Ganador 5 Partidos $ 80000.
Fùtbol Mayor: Liga Bellvillense.
Cuartos de Final Vuelta Clausura.
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. UNIÒN DE MORRISON
Domingo 01 de Noviembre.
Cancha Rodolfo Depetris.
Cuarta Divisiòn: 15:30.
Fùtbol Mayor: Liga Bellvillense. Torneo Clausura.
Cuartos de Final de Vuelta.
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. TALLERES DE BELL VILLE
Domingo 01 de Noviembre.
Cancha Rodolfo Depetris.
Primera Divisiòn:
Hora: 17:30.
Bàsquet: Cuartos de Final.
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. CARCARAÑA
Domingo 01 de Noviembre.
Hora: 20:30.
Estadio: Leonardo Gutièrrez.
Lugar: Marcos Juàrez.
Taekwondo:
¡ Juegos Evita !.
Domingo 1 de Noviembre y Sàbado 07 de Noviembre.
Lugar: Mar del Plata,