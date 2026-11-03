Bàsquet de San Martìn:
¡ Se jugò el Super Mini en Marcos Juàrez !.
Se llevò a cabo la primer etapa del Sùper Mini, en canchas de San Martìn y Argentino, nuestra zona fue integrada por los dos equipos de nuestra ciudad, Norte y Sarmiento.
Los resultados de los Partidos fueron los siguientes:
SùperMini:
Estadio: Leonardo Gutièrrez.
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 60 NORTE 55
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 59 SARMIENTO 74
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 58 ARGENTINO 53
Estadio: Aroòn Gerchunoff:
ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ 24 SARMIENTO 42
ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ 44 NORTE 49
SARMIENTO 53 NORTE 43
Las ubicaciones finales fueron:
1 SARMIENTO
2 SAN MARTÌN
3 NORTE
4 ARGENTINO
Felicitaciones a todos !!!!.