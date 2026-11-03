Fùtbol de la Liga Bellvillense:

Consejo Directivo.

Comunicado Oficial Suspensiòn de la Fecha.

El Consejo Directivo de la Liga Bellvillense de Fùtbol informa a los clubes afiliados que, con motivo de la visita de su Santidad el Papa Leòn XIV a la Argentina y a la Provincia de Còrdoba, y ante el informe recibido por parte de las autoridades policiales, en el que se comunica que no se podrà brindar el servicio de seguridad correspondiente, se ha resuelto suspender y reprogramar la totalidad de la Fecha de las categorìas A y B para el pròximo fin de semana.

La medida se adopta con el objetivo de garantizar las condiciones necesarias para el normal desarrollo de la actividad deportiva y la seguridad de todos los participantes.

Agradecemos la comprensiòn de los clubes, jugadores, cuerpos tècnicos, àrbitros y pùblico en general.

Atentamente.

Consejo Directivo.

Liga Bellvillense de Fùtbol.