Fútbol: Liga Bellvillense: Torneo Clausura.
Categoría A:
Primera División:
01 de Noviembre.
RIVER PLATE DE BELL VILLE 1 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 0 Viernes por la Noche.
Gol de Rodrigo Marronkle para River Plate de Bell Ville.
Arbitro: Mario Oyola.
SAN CARLOS DE NOETINGER vs. BELL DE BELL VILLE
Hora: 17:30.
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE vs. SAN MARTÍN DE MONTE BUEY
Hora: 17:30.
MATIENZO DE MONTE BUEY vs. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD
Hora: 17:00.
Cuarta División:
RIVER PLATE DE BELL VILLE 1 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 0 Viernes por la noche.
Gol de Agustín Basso para River Plate de Bell Ville.
Arbitro: Enzo Bogunovich.
ARGENTINO DE BELL VILLE vs. BELL DE BELL VILLE
Hora: 15:30.
SARMIENTO DE LEONES vs. SAN MARTÍN DE MONTE BUEY
Hora: 15:30.
MATIENZO DE MONTE BUEY vs. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN
Hora: 15:00.
Categoría B: Torneo Clausura.
Cuartos de Final Partidos de Vuelta.
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE vs. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ
Hoy sábado: 17:00 horas.
Ida: Def. de Juventud de Justiniano Posse 1 a 0.
PROGRESO DE NOETINGER 1 CENTRAL DE BELL VILLE 0 Viernes por la Noche.
Gol de Santiago Reale para Progreso de Noetinger.
Expulsado: Carlos Campos de Central.
Arbitro: Gonzalo Ludueña.
Semifinalista: PROGRESO DE NOETINGER.
Ida: 0 a 0.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. TALLERES DE BELL VILLE
Hora: 17:30.
Ida: Talleres de Bell Ville 2 a 1.
Trasmitimos por la Red Panorama 101.3 desde las 17:00 horas con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios de Víctor Alarcón, Móvil Facundo Blardone Locución Comercial Víctor Hugo Ainardi Operador Bernardo Barovero Central Informativa Marcelo Macerata
TALLERES DE BALLESTEROS vs. LEONES
Hora: 20:00.
Ida: Leones 1 a 0.
Cuarta División:
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE vs. VILLA ARGENTINA
Hoy Sábado 15:00 horas.
Ida: Def de Juventud de Justiniano Posse 2 a 0.
PROGRESO DE NOETINGER 2 CENTRAL DE BELL VILLE 1
Penales: CENTRAL DE BELL VILLE 5 a 4.
Semifinalista: CENTRAL DE BELL VILLE.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. UNIÓN DE MORRISON
Hora: 15:30.
Ida: 0 a 0.
TALLERES DE BALLESTEROS vs. LEONES
Hora: 18:00.
Ida: Leones 2 a 1.