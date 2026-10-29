Se jugaron los Partidos de Cuartos de Final del Fùtbol Senior de la Liga Bellvillense Torneo Clausura Adriàn Pucheta.
En la Cancha de Matienzo de Monte Buey:
ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ 3 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 0
Goles de Sebastiàn Fernàndez, Darìo R. Paoloni y Nahuel Galera para Argentino de Marcos Juàrez.
SAN MARTÌN DE MONTE BUEY 1 DEF. DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 0
Gol de Luis Emiliano Domìnguez para San Martìn de Monte Buey.
Expulsado: Nèstor Rodrìguez de Def. de Juventud de Justiniano Posse.
ARGENTINO DE BELL VILLE 1 TALLERES DE BELL VILLE 0
Gol de Marcelo Giordano para Argentino de Bell Ville.
MATIENZO DE MONTE BUEY 2 LEONES 1
Goles de Wàlter Medina y Fernando Lasagna para Matienzo-Emiliano Nitardi para Leones.
Expulsados: Gonzalo Lasagna de Matienzo-Alexis Pellegrino y Lucas Gonzàlez de Leones.
Las revanchas el sàbado en las canchas de Leones y Def. de Juventud de Justiniano Posse.