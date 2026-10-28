Gimnasia Artìstica del Club San Martìn:

¡ Llega nuestra 10 Gala de Gimnasia Artìstica !.

«Lo Que Nunca Cambiò «.

Una noche para celebrar nuestra Historia, revivir recuerdos y disfrutar de todo lo que la gimnasia artìstica significa para nuestra Familia albiceleste.

Domingo 29 de Noviembre.

Estadio: Leonardo Gutièrrez.

19:30 horas.

Habrà servicio de buffet.

¡ Anticipadas a la venta desde el Lunes 26 !.

Valor $ 10000 por entrada(Hasta el 10 de Noviembre).

El pago se realiza mediante transferencia bancaria al alìas gimnasia m 2026(Cuenta de Ualà).

Informaciòn Importante:

Mayores de 6 años: Abonan entrada.

No se permite ingresar con conservadora.

Una vez acreditado el Pago, recibiràs por correo el còdigo QR correspondiente a cada entrada.