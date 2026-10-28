Gimnasia Artìstica del Club San Martìn:
¡ Llega nuestra 10 Gala de Gimnasia Artìstica !.
«Lo Que Nunca Cambiò «.
Una noche para celebrar nuestra Historia, revivir recuerdos y disfrutar de todo lo que la gimnasia artìstica significa para nuestra Familia albiceleste.
Domingo 29 de Noviembre.
Estadio: Leonardo Gutièrrez.
19:30 horas.
Habrà servicio de buffet.
¡ Anticipadas a la venta desde el Lunes 26 !.
Valor $ 10000 por entrada(Hasta el 10 de Noviembre).
El pago se realiza mediante transferencia bancaria al alìas gimnasia m 2026(Cuenta de Ualà).
Informaciòn Importante:
Mayores de 6 años: Abonan entrada.
No se permite ingresar con conservadora.
Una vez acreditado el Pago, recibiràs por correo el còdigo QR correspondiente a cada entrada.