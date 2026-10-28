Golf: Esteban Surbera es Bicampeòn del Golf Club Argentino.

Ayer se disputò la gran Final del Campeonato de Golf del Club Argentino, donde Esteban Surbera y Santiago Salvatierra protagonizaron un gran duelo por el tìtulo.

La definiciòn se jugò a 36 hoyos, con 18 por la mañana y otros 18 por la tarde. Tras una emocionante jornada, Esteban Surbera se quedò con la victoria por 2 a 1, consagràndose Bicampeòn del Club.

¡ Felicitaciones, Tebì, por este nuevo tìtulo !. Y tambièn nuestras felicitaciones a Santi por la excelente final disputada y la gran jornada de golf que nos regalaron.

Final del Campeonato con Hàndicap.

Por su parte, la Final del Campeonato del Club con Hàndicap se disputò a 18 Hoyos durante la tarde, donde Gabriel Surbera se consagrò Campèon tras vencer 3 a 2 a Pablo Martìnez.

¡ Felicitaciones, Gabriel por el tìtulo y a Pablo por la gran Final disputada !.

¡ Felicitaciones a todos por una excelente jornada de golf !.