La temperatura mínima ayer domingo 8 de Marzo fue de 16,4º C y la temperatura máxima de la jornada fue de 20,8º C, según datos del Aeródromo.

La lluvia fue de 3 milímetros en Pasaje Parque al 1300.

Coyspu(9 de Julio y Maipú): 4,5 milímetros.