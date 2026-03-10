La temperatura mínima en Marcos Juárez el Lunes 9 de Marzo fue de 17,0º C y la temperatura máxima de la jornada fue de 25,5º C, según datos del Aeródromo.
La lluvia del Aeródromo fue de 11 milímetros.
