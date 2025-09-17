La temperatura mínima en Marcos Juárez ayer martes 16 de Septiembre fue de 9,1º C, según datos del Aeródromo. La temperatura máxima de la jornada fue de 27,0º C a las 17:00 horas.
La temperatura mínima hoy miércoles 17 de Septiembre fue de 11,0º C,
