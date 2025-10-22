La temperatura mínima en Marcos Juárez el martes 21 de Octubre fue de 12,3º C, según datos del Aeródromo.
La temperatura máxima de la jornada fue de 31,0º C a las 16:00 horas.
La temperatura mínima hoy miércoles 22 de Octubre fue de 17,8º C.
