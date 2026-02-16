La temperatura mínima de ayer en Marcos Juárez sábado 14 de Febrero fue de 16,0º C y la temperatura máxima de la jornada fue de 31,0º C, según datos del Aeródromo.
La lluvia de la Cooperativa General Paz fue la siguiente en las distintas Plantas:
MARCOS JUÁREZ: 18 milímetros.
GENERAL ROCA: 20 milímetros.
NOETINGER: 20 milímetros.
INRIVILLE: 22 milímetros.
LOS SURGENTES: 26 milímetros.
Otros datos:
Marcos Juárez:
La lluvia en Pasaje Parque al 1300: 15 milímetros.
ISLA VERDE: 33 milímetros.
CHAÑAR LADEADO: 40 milímetros.
GUATIMOZÍN: 30 milímetros.
GENERAL BALDISSERA: 16 milímetros.
ARIAS: 33 milímetros
CORRAL DE BUSTOS: 42 milímetros.
LABORDE: 30 milímetros.