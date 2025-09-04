La temperatura mínima en Marcos Juárez el miércoles 3 de Septiembre fue de 9,8º C a las 21:00 horas del día anterior y la temperatura máxima de la jornada fue de 18,5º C a las 15:00 horas, según datos del Aeródromo.
© Red Panorama 2001-2023 - Desarrollo, hospedaje y streaming Desatec Web.
