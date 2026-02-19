La temperatura mínima en Marcos Juárez el miércoles 18 de Febrero fue de 20,3º C y la temperatura máxima de la jornada fue de 33,0º C, según datos del Aeródromo.
La lluvia de la Coyspu fue de 54 milímetros hasta las 08:00 de la mañana.
La temperatura mínima en Marcos Juárez el miércoles 18 de Febrero fue de 20,3º C y la temperatura máxima de la jornada fue de 33,0º C, según datos del Aeródromo.
La lluvia de la Coyspu fue de 54 milímetros hasta las 08:00 de la mañana.
© Red Panorama 2001-2023 - Desarrollo, hospedaje y streaming Desatec Web.
© Red Panorama 2001-2023 - Desarrollo, hospedaje y streaming Desatec Web.