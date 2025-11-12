La temperatura mínima hoy en Marcos Juárez miércoles 12 de Noviembre fue de 13,4º C a las 06:30 de la mañana, según datos del Aeródromo.

La lluvia del Aeródromo fue de 0,8 milímetros.

La lluvia del Aguatómetro de Barrio Tribunales: 7 milímetros.