La temperatura mínima hoy en Marcos Juárez domingo 02 de Noviembre fue de 13,5º C a las 05:30 de la mañana y la temperatura máxima de la jornada fue de 28,3º C a las 14:00 hora, según datos del Aeródromo.
La temperatura mínima hoy en Marcos Juárez domingo 02 de Noviembre fue de 13,5º C a las 05:30 de la mañana y la temperatura máxima de la jornada fue de 28,3º C a las 14:00 hora, según datos del Aeródromo.
© Red Panorama 2001-2023 - Desarrollo, hospedaje y streaming Desatec Web.
© Red Panorama 2001-2023 - Desarrollo, hospedaje y streaming Desatec Web.