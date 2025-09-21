El comportamiento del tiempo en Marcos Juárez fue el siguiente en el fin de semana.
El sábado 20 de Septiembre la temperatura mínima fue de 16,4º C y la temperatura máxima de la jornada fue de 26,0º C.
El domingo 21 de Septiembre la temperatura mínima fue de 11,6º C a las 06:00 de la mañana. La lluvia del Aeródromo fue de 11 milímetros hasta las 21:00 horas del anoche.
Lluvias en la región:
CAÑADA DE GÓMEZ: 20 milímetros.
ISLA VERDE: 44 milímetros.
ARIAS: 23 milímetros.
GENERAL BALDISSERA: 35 milímetros.
MONTE MAÍZ: 75 milímetros.
GUATIMOZÍN: 34 milímetros.
CORRAL DE BUSTOS: 35 milímetros.
LABORDE: 40 milímetros.
WENCESLAO ESCALANTE: 27 milímetros.
LOS NOGALES: 37 milímetros.