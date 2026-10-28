Mercado de Cereales de Rosario:

Precios en el Disponible 28 10 2026.

Trigo: La oferta disponible U$s 210. Mismo precio ofrecido para la descarga en Noviembre. Entre el 15 de Noviembre y el 15 de Diciembre U$s 208. Enero 2027 U$s 215, Febrero 2027 U$s 218, y Marzo 2027 U$s 220.

Maìz: El disponible U$s 180. La entrega contractual U$s 182. Noviembre U$s 183, Diciembre U$s 186. Enero y Febrero 2027 U$s 190, la tira comprendida entre Marzo y Mayo 2027 U$s 183.

Las posiciones Junio y Julio 2027 U$s 182 y U$s 180 respectivamente.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Sorgo: No se registraron ofertas abiertas para la adquisiciòn de sorgo.

Girasol: La tira comprendida entre Diciembre y Mayo 2027 U$s 480. La oferta por girasol Alto Oleico para Diciembre a Febrero 2027 U$s 500.

Soja: El precio disponible se sostuvo en $ 550000 pesos por tonelada, mismo valor ofrecido para las fijaciones de mercaderìa.

Noviembre $ 550000 pesos por tonelada, Diciembre $ 545000 pesos por tonelada. Ambos segmentos se propusieron ùnicamente bajo condiciòn EPA/EUDR y 2 BSVS.