Natación de Argentino:

¡ Juan Cruz Teres, Cinco veces Campeón y orgullo de Argentino !.

Hay actuaciones que merecen un reconocimiento especial la de Juan Cruz Terez es una de ellas.

En el Panam Aquatics Master Championships 2026, disputado del 21 al 27 de Octubre en el Parque Olímpico de Buenos Aires, entre más de 2000 competidores de todo el continente, Juan Cruz tuvo una actuación extraordinaria:

Participó en cinco Pruebas y ganó cinco medallas de Oro.

Cinco carreras. Cinco Oros. Marcas que hacen Historia.

50 metros espalda récord de Campeonato.

100 metros espalda.

200 metros espalda récord de Campeonato.

100 metros mariposa récord de Campeonato y récord nacional + 30 años, con 57.14.

200 metros mariposa récord de Campeonato, récord nacional y nuevo récord Sudamericano + 30 años, con 2.10.03.

Cinco títulos, múltiples récords y una actuación que demuestra el valor del esfuerzo, la dedicación y la pasión por la natación.

¡ Felicitaciones, Juan Cruz !. Tus logros nos llenan de orgullo y representan de la mejor manera los colores rojo y blanco !.

¡ Grande, Juan Cruz !.