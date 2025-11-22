Necrológicas:
En Leones:
Falleció: RAMÓN CARLOS LUJÁN(CHOCOTO).
Deceso: 21-11-2025.
Edad: 50 Años.
El responso se realizará el día sábado 22 del corriente a las 11:30 horas en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.
Sus restos serán cremados.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI LEONES.
En Marcos Juárez:
Falleció: FIDELA AGUSTINA FOLA.
Edad: 97 Años.
Sus restos serán trasladados a Cementerio Parque Solar del Recuerdo el día viernes 21 de Noviembre a las 17:30 horas.
Servicio: COYSPU.
En Las Parejas:
Falleció: MARÍA DEL CARMEN PERALTA.
Deceso: 21-11-2025.
Edad: 56 Años.
Sepelio: 22/11/2025 hasta las 11:00 horas.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI LAS PAREJAS.