Necrològicas:
En Marcos Juàrez:
Falleciò: AURORA BEATRIZ FERNÀNDEZ.
Edad: 59 Años.
Velatorio 29 de Noviembre del 2026 de 19:00 a 00:00 horas.
Sus restos seràn cremados.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÀREZ.
Necrològicas:
En Marcos Juàrez:
Falleciò: AURORA BEATRIZ FERNÀNDEZ.
Edad: 59 Años.
Velatorio 29 de Noviembre del 2026 de 19:00 a 00:00 horas.
Sus restos seràn cremados.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÀREZ.
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