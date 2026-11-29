Necrològicas:

En Marcos Juàrez:

Falleciò: AURORA BEATRIZ FERNÀNDEZ.

Edad: 59 Años.

Velatorio 29 de Noviembre del 2026 de 19:00 a 00:00 horas.

Sus restos seràn cremados.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÀREZ.