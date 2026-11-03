14 Ediciòn Trìa de Verano en el Club Argentino: 13 de Diciembre.

Agenda la Fecha.

13 de Diciembre.

Inscripciones abiertas en Time Control en 15 dìas.

Lugar: Country Club Argentino Distancia: Short.

Se viene una nueva fiesta del deporte !!.

Se viene el trìa de verano en nuestro country.

Anda entrenando, alistando la bici, armando equipos que falta muy poquito.

750 metros.

20 km.

5 km.

Modalidad Individual y Equipos.

Inscripciones en Time control.

Atentos !!. En las pròximas semanas màs informaciòn !!.