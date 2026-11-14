Agenda Albiceleste del Club San Martìn:
Actividad para el fin de semana.
Clase Marcial Taekwondo:
Sàbado 14 de Noviembre.
Salòn 2 Club San Martìn.
Hora: 10:00.
Bàsquet Formativas:
Semifinal Liga Pròximo.
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. ADEO DE CAÑADA DE GÒMEZ
Sàbado 14 de Noviembre.
Estadio: Leonardo Gutièrrez.
A las 15:00 horas.
Bàsquet Formativas:
Semifinal Cadetes.
ADEO DE CAÑADA DE GÒMEZ vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
Sàbado 14 de Noviembre.
Cancha de Adeo.
Hora: 17:00.
Festival de Patìn:
Sàbado 14 de Noviembre.
Lugar: San Carlos de Noetinger.
A las 21:00 horas.
Fùtbol Femenino Infantil:
¡ Torneo Sueño Celeste !.
Categorìa Sub 14:
Sàbado 14 de Noviembre y Domingo 15 de Noviembre.
Lugar: Atlètico de Rafaela.
Tenis:
5 to Circuito Zonal de Menores.
Sàbado 14 y Domingo 15 de Noviembre.
Lugar: Defensores de San Marcos Sud.
Bàsquet Formativas:
Semifinales Juveniles.
Domingo 15 de Noviembre.
Cancha de Sport Club Cañadense de Cañada de Gòmez.
A las 14:00 horas.
Bàsquet Formativas:
Semifinales Infantiles.
SPORTIVO RIVADAVIA DE SAN GENARO vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
Domingo 15 de Noviembre.
Lugar: Sportivo Rivadavia de San Genaro.
A las 15:30 horas.