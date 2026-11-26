Automovilismo:
El piloto de Marcos Juárez, Bautista Della Santina corrió el fin de semana en la Fórmula Nacional en Olavarría.
En la Primera carrera tercero y en la Segunda Carrera segundo subiendo al podio.
1 Carrera:
1 ENZO PIERALIGI
2 TOMÁS CAMPRA
3 BAUTISTA DELLA SANTINA TEAM DELLA SANTINA
4 SANTINO ROBERI
5 AGUSTÍN ESCOBAR
6 RENZO SABATINI
7 FACUNDO MEDINA TEAM DELLA SANTINA
8 GERALDINE OSTAPOVICH
9 MANUEL DUARTE
10 ALEJANDRO GUTTLEIN
2 Carrera:
1 ALEJANDRO GUTTLEIN
2 BAUTISTA DELLA SANTINA TEAM DELLA SANTINA
3 AGUSTÍN ESCOBAR
4 MLTON CUDINA
5 FACUNDO MEDINA TEAM DELLA SANTINA
6 TOMÁS CAMPRA
7 SANTINO ROBERI
8 GERALDINE OSTAPOVICH
9 RENZO SABATINI a 2 vueltas.
Próxima fecha: 13 de Diciembre en el Autódromo Oscar Cabalén.
Turismo Pista en Rafaela:
En la Clase 2 el marcosjuarense Matías Cantarini fue séptimo.
1 JUAN CRUZ PAULIDES
2 LUCAS YEROBI
3 MATÍAS CLAPIER
4 ALEJO CRAVERO
5 VALENTÍN SPINELLA
6 CARLOS BULLA
7 MATÍAS CANTARINI MARCOS JUÁREZ
8 TOMÁS BOSQUE
9 DINO DI PALMA
10 TOBÍAS LEIMBRUGER
En la Clase 3 el marcosjuarense Martín Chialvo sexto.
1 FRANCO DE BENEDICTIS
2 MATÍAS CANAPINO
3 GASTÓN FONTANA
4 ALAN BUCHHOLZ
5 EMANUEL ALAUX
6 MARTÍN CHIALVO MARCOS JUÁREZ
7 FRANCISCO MARTÍNEZ
8 NICOLÁS PEZZUCCHI
9 JONATHAN BALDINELLI
10 FRANCO NAZZI.