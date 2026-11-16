Básquet de Argentino:
En el 2 juego de Cuartos de Final de la Asociación Cañadense de Básquet, en Primera División, en Cañada de Gómez anoche Argentino de Marcos Juárez venció a Adeo por 111 a 58.
Por Adeo de Cañada de Gómez: Cupulutti 20, Frigerio -, Leonardi 6, Zuculini 2, Paredes 5, González 5, Mainardi 9, Gasparri 6, Sosa 2, Leonardi M 1, Meschini 2.
D. T: Monteresino D.
Por Argentino de Marcos Juárez: Emiliano Carpinetti 11, Pedro Boccardo 15, Enzo Sarasola 21, Dante Dal Dosso 25, Maximiliano Dal Dosso 12, Benjamín Delfederico 4, Pedro Serra 3, Francisco Galván 5, Juan Maggi -,Axel Gil 5, y Federico Tuttolomondo ..
D. T: Claudio Sposetti.
1 Cuarto: 14-25 2 Cuarto: 12-22 3 Cuarto: 10-33 y 4 Cuarto: 22-31.
Argentino en la próxima instancia de semifinales jugará ante Sport Club de Cañada de Gómez con ventaja de localía.