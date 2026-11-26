Bàsquet de Argentino:
Anoche en el 3 juego Semifinal de la Asociaciòn Cañadense de Bàsquet, en Primera Divisiòn, Argentino de Marcos Juàrez venciò a Sport Club Cañadense por 90 a 71.
Por Argentino de Marcos Juàrez: PEDRO BOCCARDO BERAZA 14, BENJAMÌN DELFEDERICO -, EMILIANO CARPINETTI 4, PEDRO SERRA -, ENZO SARASOLA 16, DANTE DAL DOSSO 31, FRANCISCO GALVÀN -, JUAN FRANCISCO MAGGI -, VALENTINO DI BENEDETTO -, AXEL GIL 17, MAXIMILIANO DAL DOSSO 8, y FEDERICO TUTTOLOMONDO -.
Sport Club Cañadense de Cañada de Gòmez: GABRIEL GRECO CAMPISI 1, JASIAH LEWIS 22, JUAN CRUZ HERRERA 21, FRANCISCO AGUILAR -, BENJAMÌN MARÌN -, JOAQUÌN DE LA FUENTE -, ROMÀN PAGNUCCO -, PABLO MECOLI 19, TOMÀS SALLES -, LUCAS DE LA FUENTE 7, y ARAMIS LUDUEÑA 1.
D. T: MARCELO DE LA FUENTE.
D. T: CLAUDIO SPOSETTI P. F.: PABLO CARRERAS A. T: GONZALO BUJER.
1 Cuarto: 29-27 2 Cuarto: 55-42(26-15) 3 Cuarto: 75-62(20-20) y 4 Cuarto: 90-71(15-9).
Los jueces fueron: MATÌAS ACUÑA-OSVALDO BAUTISTA-GERARDO CAPDEVILA.
Comisionado Tècnico: HÈCTOR ROMERO.
Serie: 2 a 1 ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ.
La final al mejor de 5 Partidos serà en Marcos Juàrez el primer partido el domingo y el segundo juego en Marcos Juàrez en el Aroòn Gerchunoff el jueves ante Sportivo Rivadavia de San Genaro.