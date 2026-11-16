Básquet de San Martín:

¡ El Gaucho es Semifinalista de la Cañadense !.

Acompañado por buena cantidad de público el Cele gano con total autoridad la serie de Cuartos de Final frente a Cremería a quien venció en el segundo juego 68 a 46 y obtuvo el pase a las Semifinales de la Cañadense.

Luego de un primer tiempo parejo el Gaucho dominó el Partido ampliando la diferencia hasta llegar al Final con un holgado 68 a 46, con una correcta conducción de Nacho Cuesta, el goleo de Carmona y Evangelista, más el aporte de Secco y Espíndola, sumado al gran nivel que están teniendo los juveniles.

En un goleo repartido se destacaron Valentino Carmona con 20 tantos, Juan Pablo Evangelista, con 16 Puntos, más el aporte de los 9 puntos y 11 rebotes de Francisco Secco.

Como lo viene haciendo en el torneo, el equipo de Esteban Pierdominici tuvo el aporte de los juveniles, que hacen muy bien su trabajo y se van ganando su lugar en el Plantel de Primera.

Por C. A. Carcaraña: López 13, Moralez 7, Giachetti -, Hames 9, Guillen 3, Turraca 10, Bini -, Hofer 4, Bahon -, Calaon -, Capdevila -, y García -.

D. T: Federico Giulianelli.

Por San Martín de Marcos Juárez: Agustín Secco -, Juan Francisco Sbaffi -, Alejo Tenaglia -, Ignacio Cuesta 2, Francisco Secco 9, Marco Espíndola 4, Valentino Carmona 20, Mateo Grosso 2, Santino Reinaudi 7, Bautista Rossetti 5, Juan Pablo Evangelista 16 y Bautista Kloster Deramo 3.

D. T: Esteban Pierdominici A. T: Facundo Montechiari P.F: Federico Salas Utilero: Mario Ciciliani.

Con esta victoria, San Martín paso directamente a las Semifinales que se enfrentará a Sportivo Rivadavia con ventaja deportiva.

¡ Vamos Gaucho !.