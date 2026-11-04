Básquet de San Martín:
¡ Por el Femenino de la Cañadense San Martín jugo frente a Tenis !.
Nuestras chicas visitaron a Tenis en Correa, obteniendo el siguiente resultado
Infantiles: TENIS CLUB CORREA 30 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 70
¡ San Martín recibió la visita de Campaña por el Femenino de la Cañadense !.
Nuestras Gauchitas recibieron a Campaña en el Leonardo Gutiérrez, obteniendo tres importantes victorias.
Infantiles: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 44 CAMPAÑA DE CARCARAÑA 36
Cadetes: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 55 CAMPAÑA DE CARCARAÑA 46
Juveniles: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 60 CAMPAÑA DE CARCARAÑA 57
¡ Amistosos con Sarmiento de Leones !.
Las categorías Premini, Mini y U 13, recibieron la visita de Sarmiento de Leones viviendo otra hermosa jornada a puro básquet, con partidos amistosos jugados en el Estadio Leonardo Gutiérrez.
Muchas gracias al Club Sarmiento por la visita y compartir este día de básquet con nuestros chicos.
También tuvieron su amistoso en un Partido interno la U 15 frente a la U 17.